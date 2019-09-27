Emre Bol: Fatih Terim'in sicili bozuk

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

Ali Koç, Fatih Terim ile ilgili 'sicili bozuk' açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamadan dolayı 30 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bir insanın sicili bozuksa ona 'sicili bozuk' demenin cezası olur mu? Ali Koç 'sicili bozuk' derken Fatih Terim'in geçmişte aldığı cezaları kastediyor. Sicili bozuk adama sicili bozuk denir. Bunun zaten ceza tayininde yeri olmaması hatta PFDK'ya dahi gitmemesi lazım.