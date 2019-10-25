Fatih Terim’in 31. Beşiktaş derbisi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim’in 31. Beşiktaş derbisi

’in 31. derbisi

Fatih Terim’in 31. Beşiktaş derbisi

, sarı-kırmızılıların başında ile bugüne kadar 30 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 6 mağlubiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.

'de pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak 'da Teknik Direktör 'in bu derbilerde galibiyet sayılarından üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, , ve TSYD Kupası'nda toplam 30 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 6 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçın sonuçları şöyle:

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3
26.08.2012 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 3

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim’in 31. Beşiktaş derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN