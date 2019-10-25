Galatasaray'da Falcao ile ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Yıldız futbolcunun hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında ise forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. Dün Fizyoterapist eşliğinde idman yapan Falcao'nun sakatlığı ile ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 08:54 Güncelleme: 25.10.2019 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





