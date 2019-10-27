İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ligin dev ekiplerinden Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin tek golünü mücadelenin 69. dakikasında Umut Nayir'den geldi. Karşılaşma sonrası Galatasaray cephesinden birçok isim açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...