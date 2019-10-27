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27 Ekim 2019, Pazar
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İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ligin dev ekiplerinden Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin tek golünü mücadelenin 69. dakikasında Umut Nayir'den geldi. Karşılaşma sonrası Galatasaray cephesinden birçok isim açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

27 Ekim 2019 Pazar 21:36 Güncelleme: 27.10.2019 21:38
İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

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İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

90 dakikası 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın tek golü Umut Nayir'den geldi.

İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

Dev mücadele sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar oynanan oyuna ve Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi.

İşte derbi sonrası Galatasaray cephesinden açıklamalar

Maç sonu Galatasaray cephesinden karşılaşmaya dair flaş açıklamar geldi.

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