Marcelo: Galatasaray'ın stadın maç kazanmak zor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Real Madrid'in yıldızı Marcelo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER"

Maçın zor geçtiğini vurgulayan Marcelo, "Bu maçı kazanmak zorundaydık ve gerçekten kolay değildi. Bu çok önemli bir zafer. Çok sayıda pozisyon yarattık ama bir gol atabildik. Biraz şanssızdık." şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Daha iyi olmaları gerektiğini de dile getiren Brezilyalı sol bek, "Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bugün mücadelemizi iki katına çıkarmak zorundaydık. Daha iyi olmamız gerekiyor ancak yavaş yavaş hız kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ZIDANE: COURTOIS BİZİ KURTARDI

47 yaşındaki çalıştırıcı, kalecileri Courtois'nın kendilerini mağlubiyetten kurtardığını aktararak, "Bugün özellikle ilk yarıda kurtardığı pozisyon vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. Çok önemliydi. Keşke 2 3 bulabilseydik. Çok ciddi takıma karşı ciddi bir ambiyansta oynuyorsunuz" diye konuştu.