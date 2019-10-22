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22 Ekim 2019, Salı
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'den Falcao açıklaması!

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

, A Grubu 3. maçında İspanyol devi 'i ağırlıyor. Galatasaray , maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

, A Grubu 3. maçında İspanyol devi 'i ağırlıyor. Maç öncesi konuşan Galatasaray , önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları;

"Özellikle Falcao'nun böyle maçlarda olmasını isteriz tabii ki ama maalesef olmadı. En doğru hamleleri yapmaya çalışacağız.

"Feghouli'nin sıkıntısını düşünerek o hengamenin içinde, yüksek temponun içerisinde olmasını arzu etmedim uzun mü"ddet kaybetmemek için."

"Oyun planlarımızı yaptık. Real Madrid'e karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. Seyircimizle beraber burada iyi oynayarak kazanmak, karakterimizi ortaya koymak, Galatasaray gibi oynamak en büyük dileğimiz."

Galatasaray'ın Avrupa'da 282. sınavı

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 22:15
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