Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Maç öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları;



"Özellikle Falcao'nun böyle maçlarda olmasını isteriz tabii ki ama maalesef olmadı. En doğru hamleleri yapmaya çalışacağız.

"Feghouli'nin sıkıntısını düşünerek o hengamenin içinde, yüksek temponun içerisinde olmasını arzu etmedim uzun mü"ddet kaybetmemek için."

"Oyun planlarımızı yaptık. Real Madrid'e karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. Seyircimizle beraber burada iyi oynayarak kazanmak, karakterimizi ortaya koymak, Galatasaray gibi oynamak en büyük dileğimiz."