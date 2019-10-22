Galatasaray'ın Avrupa'da 282. sınavı
Galatasaray Real Madrıd mücadelesiyle Avrupa kupalarında 282. randevusuna çıkacak.
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