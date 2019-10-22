Diagne’ye şok
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı beklenen performansı alamayıp sezon başında Aslan'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne kadro dışı kaldı.
Sezon başında Aslan'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne kadro dışı kaldı. Senegalli forvet, PSG maçı kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Phillippe Clement "Onu neden mi kadroya almadım? Çünkü son günlerde onda çok az şey gördüm" dedi.
- 22.10.2019
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Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
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Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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