Diagne’ye şok

Sezon başında Aslan'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne kadro dışı kaldı. Senegalli forvet, PSG maçı kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Phillippe Clement "Onu neden mi kadroya almadım? Çünkü son günlerde onda çok az şey gördüm" dedi.