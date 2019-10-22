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22 Ekim 2019, Salı
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Diagne’ye şok

Diagne’ye şok

'ın 'dan kadrosuna kattığı beklenen performansı alamayıp sezon başında Aslan'ın Brugge'e kiraladığı kaldı.

Sezon başında Aslan'ın Brugge'e kiraladığı kaldı. Senegalli forvet, maçı kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Phillippe Clement "Onu neden mi kadroya almadım? Çünkü son günlerde onda çok az şey gördüm" dedi.

  1. 22.10.2019
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