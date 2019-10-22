Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim nedeniyle Fatih Terim, Koç'un sahip olduğu Divan Restoran'ın Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını istemişti. Terim, Divan Restoran'la olan sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminatı da ödeyeceğini söylemişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 08:24 Güncelleme: 22.10.2019 08:24
Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.

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Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

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Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

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