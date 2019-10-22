Fatih Terim istedi sözleşme feshedildi! İşte Koç'a ödenecek tutar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim nedeniyle Fatih Terim, Koç'un sahip olduğu Divan Restoran'ın Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını istemişti. Terim, Divan Restoran'la olan sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminatı da ödeyeceğini söylemişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

22 Ekim 2019 Salı 08:24 Güncelleme: 22.10.2019 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





