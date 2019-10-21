Zidane: "Kazanmak zorundayız"

Real Madrid'de durumu tartışılan Zinedine Zidane, Galatasaray maçında galibiyet için oynayacaklarını söyledi. Mallorca yenilgisinin ardından konuşan Fransız çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok" dedi. Kaleci Courtois de, Mallorca karşısında aldıkları yenilgi için "utanç verici" yorumunu yapırken, "Galatasaray maçında sonuna kadar savaşacağız. Bunun sözünü taraftarımıza veriyorum" ifadelerini kullandı.

LUKA MODRIC VE BALE YOK

Madrid'de Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. ve Rodrygo.