Zidane: "Kazanmak zorundayız" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Zidane: "Kazanmak zorundayız"

Zidane: "Kazanmak zorundayız"

Zidane: "Kazanmak zorundayız"

Teknik Direktörü , ’a karşı kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Takımın tecrübeli file bekçisi ise, “Savaşacağız” dedi.

Real Madrid'de durumu tartışılan , maçında galibiyet için oynayacaklarını söyledi. Mallorca yenilgisinin ardından konuşan Fransız çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok" dedi. Kaleci de, Mallorca karşısında aldıkları yenilgi için "utanç verici" yorumunu yapırken, "Galatasaray maçında sonuna kadar savaşacağız. Bunun sözünü taraftarımıza veriyorum" ifadelerini kullandı.

LUKA MODRIC VE BALE YOK

Madrid'de Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. ve Rodrygo.

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zidane: "Kazanmak zorundayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN