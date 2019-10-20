Teji Savanier Galatasaray'ı reddetmiş
Fransız basını, geçtiğimiz transfer döneminde Montpellier'nin yolunu tutan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Teji Savanier'nin Galatasaray'ın teklifini reddettiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yaz transfer döneminde Nimes Olympique'ten Montpellier'e 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında giden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Teji Savanier'nin Galatasaray'ı reddettiği ortaya çıktı.
Fransız basınından Le Parisien'ın haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu şaşırtıcı bir karar vererek kendisini isteyen Fiorentina, Galatasaray, Saint-Etienne ve Monaco gibi kulüplerin aksine Montpellier'yi tercih etti.
Teji Savanier yeni takımında bu sezon yalnızca bir maçta forma giydi ve 26 dakika süre aldı.
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