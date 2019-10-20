Teji Savanier Galatasaray'ı reddetmiş - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Teji Savanier Galatasaray'ı reddetmiş

'ı reddetmiş

Teji Savanier Galatasaray'ı reddetmiş

Fransız basını, geçtiğimiz transfer döneminde Montpellier'nin yolunu tutan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nin 'ın teklifini reddettiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yaz transfer döneminde Nimes Olympique'ten Montpellier'e 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında giden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nin 'ı reddettiği ortaya çıktı.

Fransız basınından Le Parisien'ın haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu şaşırtıcı bir karar vererek kendisini isteyen , Galatasaray, Saint-Etienne ve Monaco gibi kulüplerin aksine Montpellier'yi tercih etti.

Teji Savanier yeni takımında bu sezon yalnızca bir maçta forma giydi ve 26 dakika süre aldı.



  1. 20.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Teji Savanier Galatasaray'ı reddetmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN