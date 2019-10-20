Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmazken, golcü ismin eşi Lorelei Taron'dan Instagram'da bir taraftarın sorduğu soruya dikkat çeken bir yanıt geldi.

20 Ekim 2019 Pazar 15:17 Güncelleme: 20.10.2019 15:27
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi durumu en çok merak edilen isim Radamel Falcao oldu.

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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü sakatlığı nedeniyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum

Son antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdüren Falcao'nun Real Madrid maçında forma giyip giymeyeceği konusu İspanyol basınının da gündemini meşgul ediyor.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum

Bu arada yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum

Instagram'da annesiyle paylaştığı fotoğrafın altına bir taraftarın, "Yenge, Radamel yeniden ne zaman oynayacak? Onu özledik" yorumuna yanıt veren Lorelei Taron soruyu "Endişelenmeyin. Birkaç gün içerisinde" şeklinde cevapladı.

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