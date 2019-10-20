HaberlerGaleriFalcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarı heyecanlandıran yorum
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu RadamelFalcao'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak RealMadrid maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmazken, golcü ismin eşi LoreleiTaron'danInstagram'da bir taraftarın sorduğu soruya dikkat çeken bir yanıt geldi.
20 Ekim 2019 Pazar 15:17
Güncelleme: 20.10.2019 15:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi durumu en çok merak edilen isim Radamel Falcao oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü sakatlığı nedeniyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
Son antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdüren Falcao'nunRealMadrid maçında forma giyip giymeyeceği konusu İspanyol basınının da gündemini meşgul ediyor.
Bu arada yıldız futbolcunun eşi LoreleiTaron, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.
Instagram'da annesiyle paylaştığı fotoğrafın altına bir taraftarın, "Yenge, Radamel yeniden ne zaman oynayacak? Onu özledik" yorumuna yanıt veren LoreleiTaron soruyu "Endişelenmeyin. Birkaç gün içerisinde" şeklinde cevapladı.