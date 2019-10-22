Galatasaray kulübesinde ilginç görüntü!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray ile Real Madrid Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kritik mücadelde sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ilginç bir detay göze çarptı. Galatasaray'ın kulübesine tablet konulduğu ve sarı-kırmızılı teknik heyetin maçı o tabletten takip ettikleri göze çarptı.
Galatasaray ile Real Madrid kritik maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın yedek külübesinde tablet detayı göze çarptı. Galatasaray teknik heyetinin yedek kulübesine tablet koyduğu ve bir yandan da o tablet yardımı ile maçı takip ettikleri görüldü.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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