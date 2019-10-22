Galatasaray kulübesinde ilginç görüntü!

Galatasaray ile Real Madrid kritik maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın yedek külübesinde tablet detayı göze çarptı. Galatasaray teknik heyetinin yedek kulübesine tablet koyduğu ve bir yandan da o tablet yardımı ile maçı takip ettikleri görüldü.



