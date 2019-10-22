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22 Ekim 2019, Salı
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kulübesinde ilginç görüntü!

Galatasaray kulübesinde ilginç görüntü!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kritik mücadelde sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ilginç bir detay göze çarptı. Galatasaray'ın kulübesine tablet konulduğu ve sarı-kırmızılı teknik heyetin maçı o tabletten takip ettikleri göze çarptı.

ile kritik maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın yedek külübesinde tablet detayı göze çarptı. Galatasaray teknik heyetinin yedek kulübesine tablet koyduğu ve bir yandan da o tablet yardımı ile maçı takip ettikleri görüldü.

  1. 22.10.2019
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