Son dakika: Babel sosyal medyadan açıkladı! "Hedefimdeki kişiler..." Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Haberleri Son dakika: Babel sosyal medyadan açıkladı! "Hedefimdeki kişiler..." Galatasaray son dakika haberleri

Son dakika: sosyal medyadan açıkladı! "Hedefimdeki kişiler..." son dakika haberleri

Son dakika: Babel sosyal medyadan açıkladı! "Hedefimdeki kişiler..." Galatasaray son dakika haberleri

'a attığı gol sonrası "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapan , "Hedefimdeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" dedi. Hollandalı oyuncu Instagram hesabından yaptığı bu açıklama sonrası hesabını gizleme kararı aldı. Bu karar sosyal medyada taraftarlar arasında da konuşulurken, Babel'in neden böyle bir şey yaptığını anlayamayanlar kararı şaşkınlıkla karşıladı.

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada şık bir gol atan , gol sevinci sırasında tribünlere bakarak "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapmıştı.

"ONLAR KENDİLERİNİ BİLİYOR"

Hollandalı yıldız, yaptığı el hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı;

''Dün takım için önemli galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

HESABINI GİZLEDİ!

Hollandalı oyuncu bu açıklama sonrasında gizli olmayan Instagram hesabını gizliye çevirdi ve kendisini takip etmeyenlerin yaptığı paylaşımlarını görmesini engelledi. Bu karar sosyal medya kullanıcıları ve taraftarların bir kısmınca şaşkınlıkla karşılandı.

  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 13:27
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