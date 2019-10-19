Son dakika: Babel sosyal medyadan açıkladı! "Hedefimdeki kişiler..." Galatasaray son dakika haberleri
Sivasspor'a attığı gol sonrası "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapan Babel, "Hedefimdeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" dedi. Hollandalı oyuncu Instagram hesabından yaptığı bu açıklama sonrası hesabını gizleme kararı aldı. Bu karar sosyal medyada taraftarlar arasında da konuşulurken, Babel'in neden böyle bir şey yaptığını anlayamayanlar kararı şaşkınlıkla karşıladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada şık bir gol atan Babel, gol sevinci sırasında tribünlere bakarak "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapmıştı.
"ONLAR KENDİLERİNİ BİLİYOR"
Hollandalı yıldız, yaptığı el hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı;
''Dün takım için önemli galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar."
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
HESABINI GİZLEDİ!
Hollandalı oyuncu bu açıklama sonrasında gizli olmayan Instagram hesabını gizliye çevirdi ve kendisini takip etmeyenlerin yaptığı paylaşımlarını görmesini engelledi. Bu karar sosyal medya kullanıcıları ve taraftarların bir kısmınca şaşkınlıkla karşılandı.
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 13:27
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Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
Son dakika: Babel sosyal medyadan açıkladı! "Hedefimdeki kişiler..." Galatasaray son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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