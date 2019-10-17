Mert Günok Galatasaray'ı neden reddetti? İşte cevabı...

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmad ayaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Mert Günok'u yetiştiren antrenör Yavuz Şimşek, başarılı eldivenle yaptıkları özel çalışmaları anlattı. Milliyet'te yer alan haberde Şimşek, "Telaş yapmaz, Buz gibidir. Ayakta kalır ve böyle olması çok önemli" dedi.

"DOĞRU TEKNİKLERLE YETİŞTİ"

"İp gibi topa vurma özelliği vardı daha 10 yaşında. Fikirtepe'deki futbol okuluna gelmişti. Takip ettim. Sonra 13 yaşında Fenerbahçe altyapısına aldık. Bu yeteneğinin üzerine çalıştık. Mükemmel bir hücum tekniği var. Hangi zamanda topa vuracağını öğrettim. Üç yıl savunma tekniğiyle ilgili özel çalışmalar yaptık. Atlama-uçma psikozundan kurtardık. Fransa maçında da öyleydi. Üç defa plonjon yaptı. Topları hareket ederek aldı. Buz gibi diyorlar ona. Böyle olması çok önemli. Telaş yapmaz. Ayakta kalır."

FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

"Mert, Fenerbahçe'de çok iyi oynarken kötü bir maç sebebiyle gitti. Bursaspor'da iyi değildi. O dönem sıkıntılı bir sürece denk gelmişti. Muslera olduğu için Galatasaray'ı tercih etmedi. Oynaması gerekiyordu. Hedefi İngiltere'de futbol oynamak. Fransa maçını izledim. Açıkçası çok duygulandım. Mert'i yetiştirdiğimi bilenler beni maç sonrası arayıp, tebrik etti. Bir antrenör için en değerlisi oyuncusunun bu performansını görmektir. Gurur duydum."