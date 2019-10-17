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Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor
Hareketli bir yaz dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, ilk transferini bitiriyor. Galatasaray'a ayrıca transferde bir de kötü haber geldi...
17 Ekim 2019 Perşembe 12:10
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Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
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Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.
Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntıyı ise hücum hattında çekiyor...
Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, RyanBabel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.