Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor

Hareketli bir yaz dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, ilk transferini bitiriyor. Galatasaray'a ayrıca transferde bir de kötü haber geldi...
17 Ekim 2019 Perşembe 12:10
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

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Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor

Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor

Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntıyı ise hücum hattında çekiyor...

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor

Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu ülkesine dönüyor

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.

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