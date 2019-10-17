Galatasaraylı Funda Nakkaşoğlu 1 ay forma giyemeyecek
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Funda'nın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında İsveç'in Lulea BBK takımıyla dün oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.
Sol ayak bileğinde kesik oluşan 25 yaşındaki oyun kurucunun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Funda Nakkaşoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı şekilde aramıza dönmesini dileriz" denildi.
- 17.10.2019
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
Galatasaraylı Funda Nakkaşoğlu 1 ay forma giyemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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