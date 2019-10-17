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17 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaraylı 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaraylı Funda Nakkaşoğlu 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından , sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Funda'nın FIBA Kadınlar E Grubu ilk haftasında 'in Lulea BBK takımıyla dün oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.

Sol ayak bileğinde kesik oluşan 25 yaşındaki oyun kurucunun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı şekilde aramıza dönmesini dileriz" denildi.

  1. 17.10.2019
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