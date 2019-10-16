Milliler bekleniyor
Galatasaray, milli oyuncuların çokluğu nedeniyle tam kadro çalışma fırsatı bulamadan Sivas maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Muslera ve Luyindama dönerken diğer oyuncular bekleniyor.
Galatasaray, milli oyuncuların çokluğu nedeniyle tam kadro çalışma fırsatı bulamadan Sivas maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Muslera ve Luyindama döndü. Babel, Ömer, Emrecan Yardımcı'nın bugün takıma katılması bekleniyor. Nagatoma ve Andone yarınki idmanda yerini alacak. Feghouli ise büyük olasılıkla hiç antrenman yapamadan direkt Sivas maçına çıkacak.
SIMOVIÇ İMZALIYOR
Seksenli yıllarda Galatasaray kalesinde adını tarihe altın harflerle yazdıran Zoran Simoviç bugün Beyoğlu GSStore'da taraftarlarla buluşacak. Efsanevi eldiven, sarı-kırmızı günlerini, anılarını, kısacası tüm yaşantısını içine sığdırdığı 'Benim Hikayem' kitabını imzalayacak.
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