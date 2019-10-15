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15 Ekim 2019, Salı
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Taraftarıyla şahlanacak!

Taraftarıyla şahlanacak!

’da Sivasspor ve ’i ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, taraftarının desteğiyle önce 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Ardından da İspanyol rakibini devirip Şampiyonlar Ligi’nde ses getirmeyi amaçlıyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve olmak üzere iki kulvarda mücadele eden ve 'na da 5'inci turdan katılacak olan Galatasaray'ı milli takım arasından sonra önemli maçlar bekliyor. Süper Lig'e cuma akşamı Stadı'nda oynanacak karşılaşmasıyla dönecek olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Salı günü ise 'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 5 gün sonra ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Yaklaşık 10 gün içerisinde 3 maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların iki organizasyonda da puan kaybına tahammülü yok.

TERİM GÖREV BAŞINDA
İki sezondur şampiyonluk kupasını kaldıran ve üst üste üçüncü kez almak isteyen Galatasaray, taraftarının desteğini arkasına alarak önce , ardından da Real Madrid'i yenerek gücünü ortaya koymanın planlarını yapıyor. Kendisi gibi sadece bir puan toplayan ve averajla grubun son sırasında yer alan Madrid'i yenip adını manşetlere taşımak isteyen sarı-kırmızılılar, bu moralle de Beşiktaş derbisine çıkmayı hedefliyor. Milli arada üç rakibini analiz eden , oyuncularına, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Herkes üzerine düşeni yapsın" dedi.

ADEM İYİLEŞTİ GÖZLER FALCAO'DA
Yoğun bir tempo içine girecek olan Galatasaray'da sakatlar bir bir dönmeye başladı. dünkü idmanın tamamında takımla çalışırken, Christian Luyindama da tedavisinin ardından düz koşulara başladı. Radamel Falcao günün tamamını tedavi ile tamamlarken, Mariano Lemina ise fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman gerçekleştirdi.

SİVAS BİLETLERİ SATIŞTA
Galatasaray'ın Cuma akşamı Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Saat 20.30'da başlayacak maçın biletleri 100, 110, 150, 200, 300, 350, 400, 500, 550 ve 650 TL'den satılırken genel satış ise Perşembe günü yapılacak.

  1. 15.10.2019
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