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15 Ekim 2019, Salı
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Luyindama’ya kanca attılar

Luyindama’ya kanca attılar

, Wolverhampton'ın 'ın stoperi ile ilgilendiğini yazdı. Haberde ekibinin, stoper için sarıkırmızılıların kapısını çalacağı belirtildi.

, Wolverhampton'ın 'ın stoperi ile ilgilendiğini yazdı. Haberde ekibinin, stoper için sarıkırmızılıların kapısını çalacağı belirtildi. Aslan geçen sezon devre arasında kiraladığı 25 yaşındaki ismin bonservisini almıştı. Toplamda 8 milyon euro'ya mal olan başarılı oyuncu için Aslan'ın istediği rakam 20 milyon euro...

OLCAN NOKTA KOYDU
Galatasaray'ın eski oyuncularından Olcan Adın kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu 34 yaşında sahalara veda etti. Aynı yaştaki Podolski ise Japon Kulübü Vissel Kobe'den yeni teklif almadığını ve kulüp aradığını açıkladı.

  1. 15.10.2019
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