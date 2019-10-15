Amer Gojak’a hayran kaldı
Fatih Terim'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili maçları izlediler. Galatasaray’ın scoutları Bosna Hersek’in 22 yaşındaki yıldızı izlediler. “Bu yetenek kaçmaz” raporu yazdılar.
Fatih Terim'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili maçları izlediler. Sarı-kırmızılı kulübün yetenek avcıları, Bosna Hersek Milli Takımı'nda forma giyen Amer Gojak'a hayran kaldılar. 22 yaşındaki genç oyuncunun performansı çok beğenildi. Scout ekibinin "Böyle bir yetenek kaçmaz. Onun için harcanacak bonservis parası, gelecekte gelir olarak kulübe döner" şeklinde bir rapor hazırladıkları öğrenildi. Gojak, 10 numara haricinde orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre Dinamo Zagreb'li oyuncunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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