Amer Gojak’a hayran kaldı

Fatih Terim'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili maçları izlediler. Sarı-kırmızılı kulübün yetenek avcıları, Bosna Hersek Milli Takımı'nda forma giyen Amer Gojak'a hayran kaldılar. 22 yaşındaki genç oyuncunun performansı çok beğenildi. Scout ekibinin "Böyle bir yetenek kaçmaz. Onun için harcanacak bonservis parası, gelecekte gelir olarak kulübe döner" şeklinde bir rapor hazırladıkları öğrenildi. Gojak, 10 numara haricinde orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre Dinamo Zagreb'li oyuncunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro.