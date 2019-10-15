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15 Ekim 2019, Salı
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’a hayran kaldı

Amer Gojak’a hayran kaldı

'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili . ’ın scoutları ’in 22 yaşındaki yıldızı izlediler. “Bu yetenek kaçmaz” raporu yazdılar.

'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili . Sarı-kırmızılı kulübün yetenek avcıları, Milli Takımı'nda forma giyen 'a hayran kaldılar. 22 yaşındaki genç oyuncunun performansı çok beğenildi. Scout ekibinin "Böyle bir yetenek kaçmaz. Onun için harcanacak bonservis parası, gelecekte gelir olarak kulübe döner" şeklinde bir rapor hazırladıkları öğrenildi. Gojak, 10 numara haricinde orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre 'li oyuncunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro.

  1. 15.10.2019
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