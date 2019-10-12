Mustafa Cengiz: Bazı kürsüler hadsiz kullanıldı!

Galatasaray'ın 114. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen mezarı başında anıldı. Başkan Mustafa Cengiz ile divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu, selamlaşmadı. Hamamcıoğlu, son divan toplantısında, Cengiz'i sert sözlerle eleştirmişti. Başkan Cengiz "Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılıyor. Ali Sami Yen'in mezarı başında ona olan saygımdan dolayı bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Yakında açıklama yapacağım" diye konuştu.

'ÇOK SIKIŞTIRDIN BİRAZ YANA GİT'

Mustafa Cengiz ve Eşref Hamamcıoğlu arasındaki gerginlik vücut dillerine de yansıdı. Ali Sami Yen'in mezarı başında dua edildiği sırada Cengiz, Hamamcıoğlu'na eliyle "Çok sıkıştırdın biraz yana git" şeklinde bir işaret yaptı.

HAMAMCIOĞLU NE DEMiŞTi?

"Tek adamlara, yalan söylemeye, ciddiyetsizliğe, sansüre tahammül edilemez. Başkan, Divan Kurulu'na karşı resmen cephe açıyor. Yönetiminizdeki bazı arkadaşlar da bu durumdan rahatsız. Böl, yönet, polemik yarat politikası Galatasaray'ı uçuruma götürür. Burası Galatasaray'ın divan kuruludur. Başka bir rakip ya da alternatif değildir. Galatasaray Kulübü de çaresiz değildir."