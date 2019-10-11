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11 Ekim 2019, Cuma
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Nagatomo’dan gol

Nagatomo’dan gol

2022 'nde , Moğolistan'ı 6-0 mağlup etti. Japonya'daki maçta forma giyen da takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı.

2022 'nde , Moğolistan'ı 6-0 mağlup etti. Japonya'daki maçta forma giyen da takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. Grupta ilk maçına çıkan Japonya, aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, ikinci maçından mağlup ayrılan Moğolistan ise 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.

  1. 11.10.2019
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