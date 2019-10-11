Nagatomo’dan gol

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Moğolistan'ı 6-0 mağlup etti. Japonya'daki maçta forma giyen Yuto Nagatomo da takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. Grupta ilk maçına çıkan Japonya, aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, ikinci maçından mağlup ayrılan Moğolistan ise 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.