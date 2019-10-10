Nagatomo attı Japonya farklı kazandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Nagatomo attı Japonya farklı kazandı

Nagatomo attı farklı kazandı

Nagatomo attı Japonya farklı kazandı

'da performansı ile tartışılan Japon sol bek milli takım aday kadrosuna davet edilmişti. 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya'nın Moğolistan'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo da gol attı.

Elemelerin 2. turunda F Grubu'nda oynanan karşılaşmada, , Saitama Stadı'nda Moğolistan'ı ağırladı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 22. dakikada Minamino, 29. dakikada Yoshida, 33. dakikada Nagatomo, 40. dakikada Nagai, 57. dakikada Endo ve 82. dakikada Kamada'nın golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.

Grupta ilk maçına çıkan Japonya, aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, ikinci maçından mağlup ayrılan Moğolistan ise 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.

  1. 10.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nagatomo attı Japonya farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN