Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, ülkesi Hollanda'da Voetbal International'den Marco Timmer'e konuştu. Babel, Beşiktaşlılar için "Galatasaray'ı biraz daha büyük gördüklerini söyleyebiliriz. Bunu fark ediyorsunuz." dedi. Hollandalı yıldız ayrıca Robin van Persie ve Wesley Sneijder'i kızdıracak sözler söylerken, Babel'e cevap Van der Vaart'tan geldi...
10 Ekim 2019 Perşembe 14:47 Güncelleme: 10.10.2019 14:47
Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yaptığı yorumla ülkesinde spor basınının gündemine oturdu.

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Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler!

Ryan Babel, ülkesinin yarın EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı.

Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler!

Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in o sözleri:

Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler!

"Galatasaray'da iyiyim. Birçok maç oynadım. Takım olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tüm kulvarlarda yarışıyoruz.

Ryan Babel'den Robin van Persie ve Sneijder'i kızdıracak sözler!

Ancak, sezon başı biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti, yeni arkadaşlar geldi. Herkesin kendi yolunu bulması için biraz zamana ihtiyaç var.

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