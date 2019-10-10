Cezayir'in hocası kafa karıştırdı! Feghouli...
Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörü Djamel Belmadi'nin basın toplantısında yaptığı, "Bir oyuncumla kulüpteki çalışmalarını konuştuk. Büyük bir kulüp ancak çok amatörce çalıştıklarını söyledi" ifadeleri akıllarda soru işaretleri bıraktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Djamel Belmadi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cezayir'le Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan başarılı çalıştırıcı, oyuncularından birisiyle yaptığı görüşmeyi isim vermeden anlattı ve şunları dile getirdi:
"Dün ismini tabii ki vermeyeceğim bir oyuncumla konuştum. Eğer adını söylersem sezonu yedek kulübesinde tamamlar. Kulübünde nasıl çalıştıklarını merak ettim. Bu tarz şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Bu arada büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Çalışma stilleri beni şok etti. Öyle amatörler ki..."
Belmadi'nin bu açıklamaları sonrası özellikle sosyal medyada bu ismin kim olduğu merak konusu oldu. En fazla öne çıkan isim Milan forması giyen Ismael Bennacer olurken, bazı kullanıcılar ise bu futbolcunun Sofiane Feghouli olabileceğini iddia ettiler.
- 10.10.2019
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Yorum
İLERLİYOR .....İLERLİYOOOOOOR GİTTİ HİKMET HOCA GELDİ KULİSTÇİ VE KULÜPÇÜLERİN ADAMI. İLERLİYOOOOOOOOOOR TÜRK FUTBOOOOOOOLU
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Yorum
BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL GÖNDERİN BU FALCAO,BABEL,JİMİ, ŞENER VE 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ FUTBOLCULARI. BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL.
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Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
Cezayir'in hocası kafa karıştırdı! Feghouli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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