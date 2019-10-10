Cezayir'in hocası kafa karıştırdı! Feghouli...

Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Djamel Belmadi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cezayir'le Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan başarılı çalıştırıcı, oyuncularından birisiyle yaptığı görüşmeyi isim vermeden anlattı ve şunları dile getirdi:

"Dün ismini tabii ki vermeyeceğim bir oyuncumla konuştum. Eğer adını söylersem sezonu yedek kulübesinde tamamlar. Kulübünde nasıl çalıştıklarını merak ettim. Bu tarz şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Bu arada büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Çalışma stilleri beni şok etti. Öyle amatörler ki..."

Belmadi'nin bu açıklamaları sonrası özellikle sosyal medyada bu ismin kim olduğu merak konusu oldu. En fazla öne çıkan isim Milan forması giyen Ismael Bennacer olurken, bazı kullanıcılar ise bu futbolcunun Sofiane Feghouli olabileceğini iddia ettiler.