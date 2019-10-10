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10 Ekim 2019, Perşembe
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Cezayir'in hocası kafa karıştırdı! Feghouli...

Cezayir'in hocası kafa karıştırdı! Feghouli...

Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörü 'nin basın toplantısında yaptığı, "Bir oyuncumla kulüpteki çalışmalarını konuştuk. Büyük bir kulüp ancak çok amatörce çalıştıklarını söyledi" ifadeleri akıllarda soru işaretleri bıraktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran , Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cezayir'le Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan başarılı çalıştırıcı, oyuncularından birisiyle yaptığı görüşmeyi isim vermeden anlattı ve şunları dile getirdi:

"Dün ismini tabii ki vermeyeceğim bir oyuncumla konuştum. Eğer adını söylersem sezonu yedek kulübesinde tamamlar. Kulübünde nasıl çalıştıklarını merak ettim. Bu tarz şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Bu arada büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Çalışma stilleri beni şok etti. Öyle amatörler ki..."

Belmadi'nin bu açıklamaları sonrası özellikle sosyal medyada bu ismin kim olduğu merak konusu oldu. En fazla öne çıkan isim Milan forması giyen Ismael Bennacer olurken, bazı kullanıcılar ise bu futbolcunun olabileceğini iddia ettiler.

  1. 10.10.2019
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