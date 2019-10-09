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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Torino yolcusu

Takımın ender iyi isimlerinden birisi olan oyuncunun, macerasından memnun olmadığı ve kendisiyle ilgilenen ’ya sıcak baktığı iddia edildi.

bu sezon henüz yeni transferlerinden memnun değil... Sahada işler yolunda gitmiyor. İki sezondur takımı sırtlayan isimler de düşüşte ama bir isim var ki her maç üzerine koyuyor ve takımın demirbaşı olma yolunda ilerliyor. O isim Cimbom'un 'dan iki yıllığına kiraladığı Steven Nzonzi'den başkası değil... Ancak Galatasaray'ın durumundan yıldızın da memnun olmadığı ve ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

OPSİYONU G.SARAY'DA
Tuttosport'ta yer alan habere göre Nzonzi'yi yakından takip eden , Fransız futbolcuyu kadrosuna katma kararı aldı. Haberde; 30 yaşındaki futbolcunun da macerasından memnun olmadığı ve 'ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi. Torino'nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı ve oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ısrarcı davranacağı belirtildi. Nzonzi'yi bu yıl için bedelsiz kiralayan Galatasaray, 500 bin euro öderse oyuncuyu gelecek yıl için de kadrosuna katabilecek.

BONSERVİSİ 16 MİLYON EURO
Galatasaray bu sezonun sonunda Nzonzi'yi yeniden kiralayabilir. Roma'ya 16 milyon euro ödeyerek bonservisini de alabilir. 2020-21 sezonu içinse bonservis bedeli 13 milyon euro... Fransız ön libero, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 250 bin euro kazanıyor.

DEĞİŞMEZ
Nzonzi, bu sezon Galatasaray ile 8 maça çıktı ve bu 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 1-1 biten maçında da atılan tek golün asistini yaptı.

  1. 9.10.2019
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