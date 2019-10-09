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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Zirve yine ’ın

Zirve yine Galatasaray’ın

Spor basınında en fazla konuşulan takım yine oldu. Sarı-kırmızılılar 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi.

Spor basınında en fazla konuşulan takım yine oldu. Sarı-kırmızılılar 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor gündemini en çok meşgul eden takım Galatasaray oldu. Başkanı ise istifasıyla en çok konuşulan kulüp yöneticisi olarak adını ilk sıraya yazdırdı. 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olan sarı-kırmızılıları sırasıyla, 91 bin 435 haberle ve 75 bin 49 haber ile de Beşiktaş takip etti.

REKORLU DERBİ
Medyada en çok konuşulan takım olan Galatasaray, F.Bahçe derbisinde de ayrı bir rekora imza attı. TT Stadı'nda en yüksek seyirci rekorunu kıran derbiyi 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

  1. 9.10.2019
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