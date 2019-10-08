Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı.