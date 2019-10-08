Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı ancak çıktığı diğer karşılaşmada suskun kaldı. Beklenen performansı henüz gösteremeyen Falcao, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle götürülmemişti. Kolombiya Milli Takım kadrosundan da çıkarılan Falcao için teknik direktör Carlos Queiroz'den flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

8 Ekim 2019 Salı 22:43 Güncelleme: 08.10.2019 22:44
Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao şu ana dek gösterdiği performansla henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.

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Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle götürülmemişti.

Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı.

Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Kolombiya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edileceği öğrenilmişti.

Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Kolombiya basınında Falcao'nun Milli takım kadrosundan çıkarılmasının yankıları sürerken Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Şili ve Cezayir maçları öncesi basın toplantısında konuştu.

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