Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı ancak çıktığı diğer karşılaşmada suskun kaldı. Beklenen performansı henüz gösteremeyen Falcao, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle götürülmemişti. Kolombiya Milli Takım kadrosundan da çıkarılan Falcao için teknik direktör Carlos Queiroz'den flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...
8 Ekim 2019 Salı 22:43
Güncelleme: 08.10.2019 22:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao şu ana dek gösterdiği performansla henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle götürülmemişti.
Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı.
Kolombiya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edileceği öğrenilmişti.
Kolombiya basınında Falcao'nun Milli takım kadrosundan çıkarılmasının yankıları sürerken Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Şili ve Cezayir maçları öncesi basın toplantısında konuştu.