"Yanal ağlamasın"

Fenerahçe, Antalyaspor'a yenildi. Kadro seçimi nedeniyle Yanal eleştirildi.

Z.U: Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en büyük hatası şu; kazandığı maçlardan sonra 'Biz şampiyon olacağız' söylemi. Belki bu cümle, taraftarların gözünü boyayıp, hoşuna gidiyor.

Ama takımı strese sokuyor. Oysa Ersun hocanın, kazandığı maçlardan sonra da 'Biz basamakları birer birer çıkıyoruz. Her maçımıza final gözüyle bakıyoruz' demesi yeterli olur. Başkan Ali Koç, Ersun hocanın bir dediğini iki etmedi.

Ersun hocanın artık hiçbir mazereti kalmadı. Ya başaracak ya gidecek.

Geçen yıla oranla daha formda ve daha saha içinde Yanal. Ama bunda elindeki güçlü kadronun da etkisi var.

Ben öyle orada şu oynamış, burada şu forma giymiş... Klişelerine pek takılmam. Sonuçta bir hoca, elindeki kadronun en iyisini sahaya çıkarır.

S.K: Fenerbahçe'de Yanal eksiklerden olumsuz etkilendi.

Kritik oyuncuların yokluğunda bulduğu geçici çözümler iş gördü ama geçerliliklerini yitirdiler. Mesela Jailson'un stoper oynaması artık üzerinde diretemeyeceği bir zaaf olarak su yüzüne çıktı. Takım savunmasında ciddi sıkıntılar var.

G.Saray deplasmanıyla iç sahada Antalyaspor'a aynı takımla oynamak Ersun hocaya eksi puan yazdı.

Kanarya 42 ortanın sadece 11'inde isabet kaydetti. Yüzde 75 topa sahip olan, 44 kez ceza sahasında topla buluşan, yüzde 86 pas isabeti tutturdu ama kaybetti.

E.T: Arkadaşlar istatistiklerle futbol oynanıyorsa o zaman G.Saraylı Selçuk'un her maç ilk 11'de olması lazım. Attığı 100 topun 99'u başarılı.

Çünkü ya geri ya yana veriyor. Bana istatistikler iyi filan demeyin. F.Bahçe iyi futbol oynamıyor, sadece iyi mücadele ediyor. Yanal'ın sakatlık yakınmasına katılmıyorum. Bir teknik adamın sakatlığa sığınması kadar tuhaf bir şey olamaz. Sakatlık iki şekilde olur, ya yanlış antrenman ya da oyuncunun kendisine bakmaması.

İkisinden de yüzde 100 sorumlu olan teknik adamlardır. Sonra çıkıp kamuoyuna ağlamasınlar.

Z.U: Futbolun içine bu kadar istatistiğin, matematiğin girmesi doğru değil. İstatistikler günümüz futbolunda 'hiçbir şey' olmaktan öteye gitmiyor çoğu zaman. Örnek mi; M. City, evinde Wolverhampton ile oynadığı maçta yüzde 75 topa sahip olma yüzdesi ile oynadı. Ama hiç pozisyona giremedi. Wolverhampton maçı 2-0 kazandı ve 7 net gol pozisyonuna girdi. Alın size istatistik.

Yeter artık! Her teknik adam maç konuşmasında 'Topa şu kadar sahip olduk. Şu kadar pas ve orta yaptık vs vs...' deyip duruyor. Eee sonuç ne?

Bizleri istatistiklere boğup, futboldan soğutmayın! Futbol oynayın futbol!

NWAKAEME İÇİNDEN GEÇİYOR

Sörloth, Sturridge, Nwakaeme ve Sosa başdöndürücü hücum gücü durumunda.

Z.U: Sosa bu ligin en başarılı ve en yetenekli orta saha oyuncusu.

Tam bir maestro. Trabzonspor Sosa'yı; Sosa da Trabzon'u çok sevdi. Bu birliktelik Sosa'ya altın çağını yaşatıyor. Sörloth tek forvetli sistemde rakip stoperlerin markajından kurtulup etkili olamıyor.

Ekuban'la iyi bir ikili olmuştu. Onun sakatlığı, Sörloth'un tartışılmasına neden oldu. Ünal hoca bunu fark etti ve Sturridge'yi yardımcı forvet olarak sahaya sürmeye başladı.

Sturridge'in oyuna girmesi hem Sörloth'un hem de Nwakaeme'nin verimini artırdı.

E.T: Nwakaeme diye bir adam var, farklı bir insan faktörü. Adama bacaktan, kalçadan, belden vuruyorlar umursamıyor. Dönüp 'Siz ne yapıyorsunuz, sivri sinek misiniz' diye bakıyor. Rakip futbolcuların neredeyse içinden geçiyor.

S.K: Trabzonspor'un hücum hattını sadece takdirle değil hayranlıkla da izliyorum. Üstelik sezona çok formda giren Ekuban yokken bile. Fırtına gol atma sıkıntısı yaşamaz. Onlar da şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi savunma üzerine yoğunlaşmalı.

RİZE STADI HARİKA

E.T: Rize maçını o şartlarda kazanmak birçok takım için imkansızdı. Harika maç oldu. Rize Stadı'nın zeminini kim yapmışsa onlara büyük teşekkür ve tebrik. Böyle bir zeminde ve havada böyle bir maçı bize seyrettirdikleri için iki hocaya da teşekkür ederim. Rize'nin zeminini gördükten sonra Beşiktaş Stadı'nın zemininde emeği olanlara da yuh olsun. Dorukhan'ın sakatlığında zeminin payı vardır.

EN İYİSİ TRABZONSPOR

Haftanın en kârlı takımı Trabzonspor oldu.

Rize deplasmanında kazanarak ligde 3. sıraya çıktı.

Yarışta bizleri neler bekliyor?

Z.U: Trabzonspor, hafta içinde Avrupa Ligi maçı oynamasına ve çok yıpranmasına rağmen, Ç. Rizespor deplasmanından galibiyet ile döndü. Şiddetli yağmur ve saha şartlarına rağmen bunu başardı bordomavililer.

Dar kadroya ve önemli oyuncularının sakatlığına rağmen iyi gidiyor Trabzonspor.

Obi Mikel ve Sturridge'nin performansındaki yükseliş, bordo-mavililerin gelecek adına umutla bakmasını sağlayacaktır.

Trabzonspor bu galibiyet ile zirve yarışının içinde olacağını gösterdi. Trabzonspor, ligimizin en iyi hücum yapan takımı.

Savunmada yaşanan sıkıntıları çözebilirse şampiyonluğun en güçlü adayı olur.

E.T: 4 büyük takıma baktığımız zaman göze en güzel futbolu Trabzonspor oynuyor. Trabzonspor'da oynayan futbolcuların özelliği top yapmayı ve hücum etmeyi seven bir takım. Hani bir laf var ya 'bağlasan durmaz.' Onun için de zaten 90. dakikada goller yiyorlar. Ama futbol bir seyir oyunu. 4 sene önce 'Beşiktaş maçı olsa da futbol seyretsem' diyordum. Ama Ondan 2 sene sonra 'Bu takım geriye gidiyor' dediğimde çok küfür yedim. İşte Beşiktaş'ın geldiği nokta. Bu sene de Trabzonspor bana keyif veriyor.

S.K: Onazi ve Ekuban'ın dönüşleriyle devre arasına ligin zirvesine yakın girecek olana bir Trabzonspor şampiyonluğa güçlü bir aday olacağını ispatladı. Trabzon ligin belki de en sempatik takımı konumunda.

Yine de işleri kolay diyemeyiz.

Bu sezon başta Trabzonspor olmak üzere pek çok kulüp için ''fırsat sezonu'' bence.

KÖPEKSİZ KÖY...

E.T: Trabzonspor, Türk futbolu için olmazsa olmaz bir takımdır.

Çünkü 3 büyüğü hizaya sokacak tek takım odur. 3 büyük kulüp yıllarca köpeksiz köyde değneksiz gezdiler.

Trabzonspor her zaman bir denge unsuru olmuştur. Bu 3 büyükler küçükleri çıtır çıtır yerler. Geçmişte zaman zaman Trabzon'u bile yediler. Hatta yakın zamanda yaşandı olaylar.

AĞAOĞLU-KARAMAN

E.T: Trabzon yerel basını bazen çok kontrolsüz gidiyor.

Kardeşim, geçmiş yöneticilerin yaptıkları işler ortada. Ağaoğlu-Ünal ikilisi düzgün iki adam.

Aralarında tartışma da olabilir ama bunu kendi aralarında hallederler. Bu ikili Trabzonspor için büyük şans. Ama Trabzon basını istiyor ki 1 senede şampiyon olalım ama bu iş ekmeden olmuyor. Önce ekeceksin sonra biçeceksin.

Ünal Karaman iki hafta önce çok kötüydü şimdi çok iyi. Ünal ne çok kötü ne çok iyi. İşini yapan bir teknik adam. Biraz zaman lazım Trabzon'a. Şu anda 4 büyük takım içinde tek keyif veren Trabzonspor.

YENİ ŞENOL GÜNEŞ UĞURCAN

Kaleci Uğurcan Çakır, inanılmaz kurtarışlarına devam ediyor.

Z.U: Çok çevik, çok zeki ve cesur bir kaleci. Trabzonspor'un yeni Şenol Güneş'i oldu kısa zamanda. Akıl almaz kurtarışlarının yanında asistler de yapmaya başladı.

Maç kazandıran bir kaleci Uğurcan! Performansı böyle devam ederse, sezon sonunda Avrupa devleri, Uğurcan için sıraya girer.

S.K: Ligin en formda kalecisi.

Mert'in yerine talip. Gelecekte onu Avrupa'nın üst düzey liglerinin kalburüstü takımlarında görebiliriz.

E.T: Muhteşem gidiyor.

Allah nazardan saklasın.

F.Bahçeli Altay'ı da göz ardı etmemeli. Milli Takım 15 sene kalecisiz kalmaz.