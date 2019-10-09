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09 Ekim 2019, Çarşamba
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ekibi Boyd'u istiyor

Başkent ekibi Boyd'u istiyor

'ın yaz döneminde 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle Vitoria Guimares'ten transfer ettiği 'a, geçtiğimiz sene yarım sezon formasını giydiği talip oldu.

'ın sezon başında 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek ettiği 'a, talip oldu. Geçen sezon yarım devre formasını giydiği A.Gücü'nde 14 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan Boyd için temsilcisinin ısrarcı olduğu bildirildi. Boyd için kiralama bedeli veremeyeceklerini ama tüm maaşını karşılama sözü verdikleri bildirildi.
  1. 9.10.2019
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