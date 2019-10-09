Başkent ekibi Boyd'u istiyor
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle Vitoria Guimares'ten transfer ettiği Tyler Boyd'a, geçtiğimiz sene yarım sezon formasını giydiği Ankaragücü talip oldu.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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