Lens Avcı’yı şaşırtıyor
Beşiktaş'ta Jeremain Lens karmaşası devam ediyor. Hollandalı yıldızın inişli çıkışlı oyun grafiği sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak zaman zaman karar vermekte zorluk çekiyor.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı inişli çıkışlı grafik sergilemeye devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında iyi oynamasına rağmen, oyundan çıkarken ıslıklanan; Alanyaspor maçında ise tam tersi bir şekilde bu kez alkışlanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak zaman zaman karar vermekte zorluk çektiği ifade edildi.
DORUKHAN'I TAKİBE ALDILAR
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz ameliyat oldu ve en iyi ihtimalle 4 ay içinde sahalara geri dönecek. Sağlık ekibinin hedefi ligin ikinci yarısına yetiştirmek. Tüm Beşiktaşlılar gibi Dorukhan'ın durumunu takip eden yabancılar da var. İtalya'dan Udinese, Milan ve İspanya'dan Betis kulüpleri, genç futbolcunun sağlık raporlarıyla ilgili Beşiktaş'tan bilgi talep ettiği ifade edildi.
ESKİSİNDEN DAHA İYİ DÖNECEĞİM!
Dizinden ameliyat olan Dorukhan Toköz, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağı belirtti. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnşallah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim, en azından dönmek için her şeyimi vereceğim. Sizlere bunun için söz veriyorum. 'Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınız şeyde hayır vardır, Allah bilir, siz bilemezsiniz' kendinize iyi bakın, görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Eleme Grubundaki rakipleri belli oldu. Siyah- beyazlılar şampiyonada; İspanya'dan BSR Albecete, Fransa'dan Le Cannet, İtalya'dan Porto Torres ve Rusya'dan TSOP ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde çeyrek final grubuna, üçüncü sırada tamamlaması halinde Euroleague 1 Kupası elemelerine katılmaya hak kazanacak.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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