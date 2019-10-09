Gezme bu kadar!

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturasının çıkarıldığı isimlerin başında Adem Ljajic geliyor... Ljajic için söylenen "Manuel Fernandes bile onun kadar gezmiyordu" sözlerinin yöneticilerin de kulağına gelmesi herkesi rahatsız etmeye başladı. Sırp oyuncunun haftada en az 2 kez dışarı çıktığı, hatta pazar günü maç olduğu günler cuma gecesini bile dışarıya çıktığı iddia ediliyor. Bu arada Alanya maçında Ljajic'in oyundan çıkmasından sonra Beşiktaş'ın kendine gelmesi üzerine, teknik direktör Avcı'nın milli arada Ljajic'siz bir oyun kurgusuna ağırlık vereceği öğrenildi.

10 NUMARA DIABY

Süper Lig'e kötü başlayan, son maçta ise lider Alanyaspor'u yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor. Alanyaspor maçında Ljajic'in yerine oluna girerek 10 numara bölgesinde oynayan ve çoğu zaman Burak Yılmaz'la ikili santrfor pozisyonuna dönen Diaby'nin performansı Malili oyuncunun Ljajic'i keseceğinin işaretis oldu. Maç içinde pas alışverişi yapacak oyuncu dahi bulamayan Burak'ın, Diaby oyuna girdikten ve kendisine yakın oynadıktan sonra pozisyonların artması da Ljajic'in yedeğe çekileceğinin bir diğer göstergesi. Avcı'nın, Milli aradan sonra deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında Burak-Diaby ikilisini sahaya sürülmesi bekleniyor.

OĞUZHAN 8 NUMARA BÖLGESİNDE

Teknik direktör Avcı'nın yeni 8 numarası Oğuzhan olacak. Dorukhan'ın dizinden sakatlık geçirmesiyle 8 numara pozisyonu için Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Avcı, bundan sonraki maçlarda Oğuzhan'ı 11'e koyacak. Tecrübeli teknik adamın, milli arada deneyimli oyuncu ile konuşmalar yaparak beklentilerini anlatması ve futbolcudan sorumluluk almasını istemesi bekleniyor.