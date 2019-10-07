Sumudica: Andone iyi bir futbolcu ama golcü değil - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Sumudica: Andone iyi bir futbolcu ama golcü değil

Sumudica: Andone iyi bir futbolcu ama golcü değil

'nün teknik direktörü Marius Sumudica, forması giyen Rumen golcü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig takımlarından 'nü çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, forması giyen vatandaşı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncu için Galatasaray'da oynamanın zor olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Galatasaray'ın 10 puanı var ve bizim 1 puan gerimizdeler. Özellikle rekabet açısından da Florin Andone için zor bir durum. Galatasaray'da insanlar beklemez, gol atmanızı isterler. Kendisi çok iyi bir oyuncu, sahaya ruhunu koyuyor ama bir golcü değil."

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu henüz gol sevinci yaşayamadı.


  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 17:26
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