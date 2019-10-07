Sumudica: Andone iyi bir futbolcu ama golcü değil
Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray forması giyen Rumen golcü Florin Andone hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, Galatasaray forması giyen vatandaşı Florin Andone ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncu için Galatasaray'da oynamanın zor olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:
"Galatasaray'ın 10 puanı var ve bizim 1 puan gerimizdeler. Özellikle rekabet açısından da Florin Andone için zor bir durum. Galatasaray'da insanlar beklemez, gol atmanızı isterler. Kendisi çok iyi bir oyuncu, sahaya ruhunu koyuyor ama bir golcü değil."
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu henüz gol sevinci yaşayamadı.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 17:26
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Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
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