Feghouli uyarısı

Galatasaray kenar heyetinde yaşanan iletişimsizlik de Gençlerbirliği maçının dikkat çeken konuları arasındaydı. Fatih Terim, sakatlandığını düşünerek Feghouli'yi oyundan çıkardı. "Sakat değilim; niye çıktım" diyen Cezayirli direkt soyunma odasına gitti. Terim de doktor Yener İnce'ye sinirlendi. Ancak İnce'nin 'Oynayabilir' işareti yedek kulübesinde 'sakatlığı var' diye algılandı. Terim maçtan sonra Levent Şahin ve İnce'yi bu anlaşmazlık yüzünden sorguladı. Tecrübeli teknik adamın iki ismi "Daha dikkatli olmalısınız. Bu seviyede böyle hata olmaz" diye uyardığı bildirildi.

TAYLAN, EMRE VE AHMET YOLCU

Fatih Terim bu sezon hiç şans vermediği isimlerden; Taylan, Emre Taşdemir ile Ahmet Çalık için de olumlu görüşü olmadığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın üç ismi devre arasında isteyen olursa göndermeyi düşündüğü öğrenildi.