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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Feghouli uyarısı

Teknik Direktörü , Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşması oyuncunun yanlışlıkla kenara alınması sırasında yaşanan iletişim sorununu da unutmadı.

kenar heyetinde yaşanan iletişimsizlik de maçının dikkat çeken konuları arasındaydı. , sakatlandığını düşünerek 'yi oyundan çıkardı. "Sakat değilim; niye çıktım" diyen Cezayirli direkt soyunma odasına gitti. Terim de doktor Yener İnce'ye sinirlendi. Ancak İnce'nin 'Oynayabilir' işareti yedek kulübesinde 'sakatlığı var' diye algılandı. Terim maçtan sonra Levent Şahin ve İnce'yi bu anlaşmazlık yüzünden sorguladı. Tecrübeli teknik adamın iki ismi "Daha dikkatli olmalısınız. Bu seviyede böyle hata olmaz" diye uyardığı bildirildi.

TAYLAN, EMRE VE AHMET YOLCU

Fatih Terim bu sezon hiç şans vermediği isimlerden; Taylan, Emre Taşdemir ile Ahmet Çalık için de olumlu görüşü olmadığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın üç ismi devre arasında isteyen olursa göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

  1. 7.10.2019
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