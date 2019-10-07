Feghouli uyarısı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşması oyuncunun yanlışlıkla kenara alınması sırasında yaşanan iletişim sorununu da unutmadı.
Galatasaray kenar heyetinde yaşanan iletişimsizlik de Gençlerbirliği maçının dikkat çeken konuları arasındaydı. Fatih Terim, sakatlandığını düşünerek Feghouli'yi oyundan çıkardı. "Sakat değilim; niye çıktım" diyen Cezayirli direkt soyunma odasına gitti. Terim de doktor Yener İnce'ye sinirlendi. Ancak İnce'nin 'Oynayabilir' işareti yedek kulübesinde 'sakatlığı var' diye algılandı. Terim maçtan sonra Levent Şahin ve İnce'yi bu anlaşmazlık yüzünden sorguladı. Tecrübeli teknik adamın iki ismi "Daha dikkatli olmalısınız. Bu seviyede böyle hata olmaz" diye uyardığı bildirildi.
TAYLAN, EMRE VE AHMET YOLCU
Fatih Terim bu sezon hiç şans vermediği isimlerden; Taylan, Emre Taşdemir ile Ahmet Çalık için de olumlu görüşü olmadığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın üç ismi devre arasında isteyen olursa göndermeyi düşündüğü öğrenildi.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Feghouli uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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