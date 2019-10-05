Adnan Polat: Yerliye dönülmeli

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Türk futbolunun düzelmesi için yerli gençlere yatırım yapılmasının şart olduğunu; medyanın da doğruları yazması gerektiğini söyledi. Budapeşte'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Polat, Türk futbolunda birçok açıdan sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek, "Kulüpler birbirleriyle iyi geçinmiyor. Başka bir kulüple dostluk yapmanız bile eleştiriliyor. Türk futbolunda her şey karman çorman gibi. Bunun düzelmesi için medyaya önemli görev düşüyor. Medya doğruları yazmalı" dedi.

YETENEK FAZLASIYLA VAR

Futbolda altyapıya yönelinmesi gerektiğini vurgulayan Polat, şöyle konuştu: "2000'de UEFA Kupası'nı alan takımdaki 24 kişinin 3'ü hariç hepsi Türk futbolcusuydu. Milli Takım'da Şenol Güneş hoca ile Dünya üçüncüsü olduğumuzda da Galatasaray'daki 7 tane futbolcu 11 oynuyordu. Şimdi 11 yabancı ile oynuyorlar! Sporcu yetiştirmeden hazıra konuyoruz. Kendi gençlerimize yatırım yapmalıyız. Konsantrasyon, iş disiplini ve eğitim olduğunda yetenek inanılmaz derecede yüksek. Almanya'dan çıkıyor da bizden niye çıkmıyor? Yerler aynı."

FENER'İ YENDİ, İBRA OLDU!

Kulüp yöneticileri ve üyelerinin daha farklı bakması gerektiğini de belirten Polat, "Sadece şampiyonlukla değerlendirmek hakkaniyetli değil. Ekonomik performansı ve sosyal ilişkileri de işin içine koymak lazım. İbra olmayacak bir başkan döneminde F.Bahçe maçı var. Kongreden önceki gün Galatasaray, F.Bahçe maçını kazandı. Kimse mali ibraymış diye bakmadı. Bitti olay. Böyle olmaması lazım" dedi.

BAŞARI ŞAMPİYONLUK DEĞİL!

Başarıyı şampiyonlukla değerlendirmenin hakkaniyetli olmadığını kaydeden Adnan Polat,, "Galatasaray'da yeni stadın yapılması 5 sene sürdü. Gece gündüz uğraşmamıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tam destek vermesine rağmen stat 5 senede ancak bitti. Bu işin en önemli kısmı ekonomi... Yönetimin ikinci önemli kısmı ise altyapıdan sporcu yetiştirmek. Bunlar süreç alıyor. Kimsede o sabır yok" şeklinde konuştu.