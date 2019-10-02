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02 Ekim 2019, Çarşamba
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-2’ye döndü

3-5-2’ye döndü

, karşılaşmasında sistem değişikliğine gitti. Bu sezon hemen hemen tüm maçlarında 4-3-3 sistemiyle oynayan sarı-kırmızılı takım, ekibinin karşısına -2 çıktı. , PSG’nin kaliteli ayakları nedeniyle defansı güvence altına aldı. Orta sahayı beşledi.

, karşılaşmasında sistem değişikliğine gitti. Bu sezon hemen hemen tüm maçlarında 4-3-3 sistemiyle oynayan sarı-kırmızılı takım, ekibinin karşısına -2 çıktı. Feghouli'yi kesen , 'u ilk 11'de sahaya sürdü. Hollandalı futbolcu, Marcao ve Luyindama ile birlikte defansın göbeğinde görev aldı. Lemina'nın yerine ise Jean Michael Seri forma giyerken, Nzonzi ve Younes ile birlikte orta sahada görev yaptı. Falcao ile Babel çift olarak başlarken, Nagatomo ve Mariano kanat bek olarak oynadı.

  1. 2.10.2019
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