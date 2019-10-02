3-5-2’ye döndü

Galatasaray, PSG karşılaşmasında sistem değişikliğine gitti. Bu sezon hemen hemen tüm maçlarında 4-3-3 sistemiyle oynayan sarı-kırmızılı takım, Paris ekibinin karşısına 3-5-2 çıktı. Feghouli'yi kesen Fatih Terim, Ryan Donk'u ilk 11'de sahaya sürdü. Hollandalı futbolcu, Marcao ve Luyindama ile birlikte defansın göbeğinde görev aldı. Lemina'nın yerine ise Jean Michael Seri forma giyerken, Nzonzi ve Younes Belhanda ile birlikte orta sahada görev yaptı. Falcao ile Babel çift olarak başlarken, Nagatomo ve Mariano kanat bek olarak oynadı.