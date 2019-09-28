Cüneyt Çakır ile Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde yer aldı!
Türkiye'de tüm gözler bu akşam oynanacak dev derbiye çevrildi... Galatasaray, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek. İşte Çakır'ın derbi geçmişi...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı. Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.
Maçın hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar iki takımın da 50'şer maçını yönetti. Derbi özelinde ise deneyimli hakem 11 kez Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalarken, sarılacivertliler sahadan 6 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 3 kez gülerken 2 derbi de beraberlikle sona erdi.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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