Cüneyt Çakır ile Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde yer aldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Cüneyt Çakır ile Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde yer aldı!

ile 'ın önünde yer aldı!

Cüneyt Çakır ile Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde yer aldı!

'de tüm gözler bu akşam oynanacak dev derbiye çevrildi... , saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada 'yi konuk edecek. Bu dev maçı yönetecek. İşte Çakır'ın derbi geçmişi...

'in 6. haftasında ile arasında oynanacak maça atanan kokartlı hakem , kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı. Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar iki takımın da 50'şer maçını yönetti. Derbi özelinde ise deneyimli hakem 11 kez Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalarken, sarılacivertliler sahadan 6 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 3 kez gülerken 2 derbi de beraberlikle sona erdi.

  1. 28.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüneyt Çakır ile Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde yer aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN