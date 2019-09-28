İşte Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin zayıf halkası!
Türkiye'de tüm gözler derbiye kilitlendi... Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, 5 haftası geride kalan ligde Galatasaray'ın iki puan önünde yer alıyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu maç özelinde Fenerbahçe'nin zayıf halkasını belirledi. İşte Terim'in derbi taktiği...
28 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi taktiğini belirledi...
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Fenerbahçe'nin en büyük zaafının savunmasında olduğunu düşünen başarılı teknik adam oyuncularına "Baskın hücum" emrini verdi.
Maçın ilk yirmi dakikasında bulacakları bir golün her şeyi daha da kolaylaştıracağını söyleyen Terim şöyle konuştu;
"Maçta rakibe nefes bile aldırmayacaksınız. Kalemizde tehlike yaşamamanın en iyi yolu, topu kendi yarı alanımızdan uzak tutmak.
Maçı rakip sahaya yıkmalıyız. Bunun için de çok koşmalı ve disiplinden kopmamalıyız"