800 PSG taraftarı Galatasaray maçı için geliyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı gruptaki ikinci maçına, Fransa'dan yaklaşık 800 taraftarın geleceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubundaki ikinci karşılaşmasında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
L'Equipe'te yer alan habere göre bu maç öncesi Fransız ekibinin yaklaşık 800 taraftarı mücadeleyi İstanbul'da izlemek için pazardan itibaren Türkiye'ye gelecek. Taraftarın herhangi bir organizasyonla değil, bireysel olarak ulaşım sağlayacakları bildirildi. Parisli yöneticilerin ise pazartesi sabahı İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takım gruptaki ilk maçında Club Brugge deplasmanından bir puanla dönmüş, PSG ile Real Madrid'i sahasında 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3 puanla başlamıştı.
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 10:43
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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