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28 Eylül 2019, Cumartesi
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800 taraftarı maçı için geliyor

800 PSG taraftarı Galatasaray maçı için geliyor

'ın UEFA 'nde Saint-Germain ile karşılaşacağı gruptaki ikinci maçına, 'dan yaklaşık 800 taraftarın geleceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, UEFA 'nde A grubundaki ikinci karşılaşmasında sahasında Saint-Germain'i konuk edecek.

L'Equipe'te yer alan habere göre bu maç öncesi Fransız ekibinin yaklaşık 800 taraftarı mücadeleyi 'da izlemek için pazardan itibaren 'ye gelecek. Taraftarın herhangi bir organizasyonla değil, bireysel olarak ulaşım sağlayacakları bildirildi. Parisli yöneticilerin ise pazartesi sabahı İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım gruptaki ilk maçında Club Brugge deplasmanından bir puanla dönmüş, PSG ile Real Madrid'i sahasında 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3 puanla başlamıştı.

  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 10:43
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