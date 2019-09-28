800 PSG taraftarı Galatasaray maçı için geliyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubundaki ikinci karşılaşmasında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

L'Equipe'te yer alan habere göre bu maç öncesi Fransız ekibinin yaklaşık 800 taraftarı mücadeleyi İstanbul'da izlemek için pazardan itibaren Türkiye'ye gelecek. Taraftarın herhangi bir organizasyonla değil, bireysel olarak ulaşım sağlayacakları bildirildi. Parisli yöneticilerin ise pazartesi sabahı İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım gruptaki ilk maçında Club Brugge deplasmanından bir puanla dönmüş, PSG ile Real Madrid'i sahasında 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3 puanla başlamıştı.