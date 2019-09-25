Ortada süper bekte kayıp

Orta sahada şov yapan Ömer Bayram, sol bekte dökülüyor. 27 yaşındaki futbolcu, son iki golün asistini yaptı. Malatya'da ortada başlayıp Nagatomo çıktıktan sonra sol beke geçen Bayram, goldeki hatasıyla ise saç baş yoldurttu. Bekte savunma zafiyeti ortaya çıkan Bayram, orta sahada ise takımı ileri taşıyor.

51 MAÇTA 336 KART!

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde çıkan kartlar epey dikkat çekiyor. İki takımın 40'ı Süper Lig olmak üzere yaptığı son 51 maçta toplam 40 kırmızı, 296 sarı kart çıktı. Devlerin son maçında 1 kırmızı, 9 sarı kart gösterildi. Türk Telekom Stadı'ndaki son derbide ise kavga çıkmış, iki takıma da büyük cezalar gelmişti.