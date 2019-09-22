Falcao heyecanı
Galatasaray, süper yıldız Radamel Falcao'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un Süper Lig maçlarını yayınlayacak.
Galatasaray, süper yıldız Radamel Falcao'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un Süper Lig maçlarını yayınlayacak. Sarıkırmızılıların, bugünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte naklen yayınlar başlayacak. Bütün Kolombiya, Galatasaray formasıyla Radamel Falcao'yu izleyecek. Ayrıca Kolombiyalı muhabirlerin de maçlara gelmesi bekleniyor.
MBAPPE DÖNÜYOR
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray ile Paris Saint Germain, 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Fransız ekibinde bir süredir sakat olan Kylian Mbappe iyileşti. Genç forvet, Cimbom'a karşı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.
- 22.9.2019
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
-
Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
-
MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Falcao heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.