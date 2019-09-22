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22 Eylül 2019, Pazar
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Falcao heyecanı

Falcao heyecanı

, süper yıldız 'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un maçlarını yayınlayacak.

, süper yıldız 'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un maçlarını yayınlayacak. Sarıkırmızılıların, bugünkü karşılaşmasıyla birlikte naklen yayınlar başlayacak. Bütün Kolombiya, Galatasaray formasıyla Radamel Falcao'yu izleyecek. Ayrıca Kolombiyalı muhabirlerin de maçlara gelmesi bekleniyor.

MBAPPE DÖNÜYOR
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray ile , 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Fransız ekibinde bir süredir sakat olan Kylian Mbappe iyileşti. Genç forvet, Cimbom'a karşı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

  1. 22.9.2019
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