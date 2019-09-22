Falcao heyecanı

Galatasaray, süper yıldız Radamel Falcao'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un Süper Lig maçlarını yayınlayacak. Sarıkırmızılıların, bugünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte naklen yayınlar başlayacak. Bütün Kolombiya, Galatasaray formasıyla Radamel Falcao'yu izleyecek. Ayrıca Kolombiyalı muhabirlerin de maçlara gelmesi bekleniyor.

MBAPPE DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray ile Paris Saint Germain, 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Fransız ekibinde bir süredir sakat olan Kylian Mbappe iyileşti. Genç forvet, Cimbom'a karşı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.