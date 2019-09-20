Aslan iyi başladı
Devler Ligi’nde 5 maç sonra deplasmanda yenilmeyen Galatasaray, 10. kez gruplara puan alarak başladı. 26 maç sonra gol yemedi. Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 10. defa grup mücadelesine puan alarak başlarken, deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapatmayı da başardı.
Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk puanını alan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 5 maç sonra deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Devler Ligi'nde 16. kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 10. defa grup mücadelesine puan alarak başlarken, deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapatmayı da başardı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.
BİR HAYAL KIRIKLIĞI!
Galatasaray'ın aldığı sonuç Belçika basınında geniş yer buldu. Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı" yorumu yapıldı. Le Soir gazetesi, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı" başlığını kullanırken, HLN haber sitesi de Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığını kaydetti.
- 20.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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