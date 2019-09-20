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20 Eylül 2019, Cuma
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Aslan iyi başladı

Aslan iyi başladı

’nde 5 maç sonra deplasmanda yenilmeyen , 10. kez gruplara puan alarak başladı. 26 maç sonra gol yemedi. 'nde 16. kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 10. defa grup mücadelesine puan alarak başlarken, deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapatmayı da başardı.

ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 'nde bu sezon ilk puanını alan , Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 5 maç sonra deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. 'nde 16. kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 10. defa grup mücadelesine puan alarak başlarken, deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapatmayı da başardı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.

BİR HAYAL KIRIKLIĞI!
Galatasaray'ın aldığı sonuç Belçika basınında geniş yer buldu. Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı" yorumu yapıldı. Le Soir gazetesi, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı" başlığını kullanırken, HLN haber sitesi de Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığını kaydetti.

  1. 20.9.2019
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