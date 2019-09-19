Taraftardan hakem isyanı
Galatasaraylı taraftarlar, bu hafta yapılan hakem atamasına tepki gösterdi. Aslan'ın Yeni Malatya ile yapacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklanırken Kardeşler için, "Maçımızı, Fenerbahçe'ye Gazişehir maçında 25 dakikada 3 penaltı veren hakem yönetecek" yorumu yapıldı.
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Toplam 1
Yorum
Bülent Yürü be Rıza!
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Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Toplam 2
Yorum
Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
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Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
Yorum
arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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