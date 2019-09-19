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19 Eylül 2019, Perşembe
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Taraftardan hakem isyanı

Taraftardan hakem isyanı

Galatasaraylı taraftarlar, bu hafta yapılan hakem atamasına tepki gösterdi. Aslan'ın Yeni ile yapacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklanırken Kardeşler için, "Maçımızı, Fenerbahçe'ye Gazişehir maçında 25 dakikada 3 penaltı veren hakem yönetecek" yorumu yapıldı.

Son dönemde TFF'nin kararları ve hakemlerin performansından memnun olmayan Galatasaraylı taraftarlar, bu hafta yapılan hakem atamasına da tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın, Yeni ile yapacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklanırken Kardeşler için, "Maçımızı, Fenerbahçe'ye Gazişehir maçında 25 dakikada 3 penaltı veren hakem yönetecek" yorumu yapıldı. Ayrıca, 'Seri'ye kırmızı veren ancak benzer hareketi yapan Mikel'i es geçen 'ın da VAR hakemi yapılmasına' tepki gösterildi.
  1. 19.9.2019
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