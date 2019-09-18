Belçika polisinden Brugge-Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'un sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele öncesi Belçika polisi alarma geçti.

Daha önce 2002 yılında karşılaşan iki takımın maçından önce yaşanan istenmeyen olayların tekrarlamaması için harekete geçen emniyet güçleri, kritik randevu öncesi ve sonrası için önemler aldı.

CAM ŞİŞE YASAK

Bunlardan ilkinin stadyum çevresinde ve şehrin bazı bölgelerinde bulunan kafelerde cam şişe içerisindeki içeceklerin satışının yasaklanması olduğunu söyleyen polis basın sözcüsü Lien Depoorter, maç öncesinde Türk taraftarların stadyuma güvenli girişi için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Depoorter ayrıca taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı.