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Aslan 'Devler Arenası'nda! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i
Aslan 'Devler Arenası'nda! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i
Süper Lig'de aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Aslan, Çarşamba akşamı iyi bir başlangıç yapabilmek için Brugge deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılarda bu maç öncesi Belhanda'nın sakatlığı can sıkarken, yıldız futbolcu yerine kimin oynayacağı da netleşti. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
16 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
Güncelleme: 17.09.2019 10:52
Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da, tüm gözler Şampiyonlar Ligi arenasına çevrildi...
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Aslan, Devler Ligi macerasına Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçıyla start verecek.
Galatasaray'da bu kritik maç öncesi Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor...
Teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe yüzünden çene kemiği kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldızın boşluğunu doldurmanın çaresini arıyor.
ÜÇLÜ ORTA SAHAYA DÖNÜŞ
Cim-Bom'un hocasının, Belhanda'nın yokluğunda sistemi değiştirme kararı aldı.