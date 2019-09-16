Aslan 'Devler Arenası'nda! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i

Süper Lig'de aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Aslan, Çarşamba akşamı iyi bir başlangıç yapabilmek için Brugge deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılarda bu maç öncesi Belhanda'nın sakatlığı can sıkarken, yıldız futbolcu yerine kimin oynayacağı da netleşti. İşte Club Brugge - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:41 Güncelleme: 17.09.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





