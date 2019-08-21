Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da başkan yardımcısı Oleg Petrov düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili "Takımda kalmasını istiyoruz" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Monaco'da başkan yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrov'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
"Ben Yedder'i aldığımız için memnunuz. Bu sezonki fikrimiz iki forvetle oynamak. Bu nedenle Falcao'nun da takımda kalmasını istiyoruz. Monaco'da artık golcü transferi sona erdi. Bir orta saha ve merkezi defans oyuncusu alacağız."
- 21.08.2019
-
Galatasaray'a FFP piyangosu! 3 milyon euro... Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
SA Satmayın bu kadar ucuza, yabancı kuralı geliyor, diagneyi 3e satın daha iyi
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.