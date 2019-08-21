Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz

Fransız ekibi Monaco'da başkan yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrov'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Ben Yedder'i aldığımız için memnunuz. Bu sezonki fikrimiz iki forvetle oynamak. Bu nedenle Falcao'nun da takımda kalmasını istiyoruz. Monaco'da artık golcü transferi sona erdi. Bir orta saha ve merkezi defans oyuncusu alacağız."