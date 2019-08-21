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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz

Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da başkan yardımcısı düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Petrov, 'a transferi gündemde olan ile ilgili "Takımda kalmasını istiyoruz" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Monaco'da başkan yardımcısı , 'ın gündemindeki ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrov'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Ben Yedder'i aldığımız için memnunuz. Bu sezonki fikrimiz iki forvetle oynamak. Bu nedenle Falcao'nun da takımda kalmasını istiyoruz. Monaco'da artık golcü transferi sona erdi. Bir orta saha ve merkezi defans oyuncusu alacağız."

  1. 21.08.2019
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