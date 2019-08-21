Savaş Çorlu Falcao'nun geleceği günü ve saati açıkladı
Fotomaç Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Hattı programında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişmeyi aktardı. Çorlu yaptığı açıkalmada Falcao'nun yarın akşam İstanbul'da olacağını belirtti.
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