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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'da mesaisi sürüyor

Galatasaray'da Konyaspor mesaisi sürüyor

, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında ile karşılaşıyor. Sarı-Kırmızılılar oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. İdmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 21.08.2019
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