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Galatasaray tarihine geçecek transfer! İşte Falcao'nun sözleşmesi
Galatasaray'ın ve Falcao arasındaki düğüm sonunda çözüldü. Sarı-Kırmızılı camianın heyecanla beklediği Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao yarın İstanbul'da. Kolombiyalı yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesinin detayları da belli oldu. Bu haber sadece Fotomaç'ta. İşte Falcao transferinin perde arkası...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:36
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Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'nun transferinin açıklanacağı ana çevrildi. Heyecan her geçen gün artarken gelişmeler oyuncunun ülkesi Kolombiya'da da merakla izleniyor.
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Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ESPN Kolombiya Muhabiri Tito Puccetti, önemli açıklamalara imza atarken sarı- kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.
"Galatasaray, tüm dünyanın tanığı bir kulüp... Coşkulu bir taraftar önünde başarılı olacağına inanıyor."
"Kolombiya'da insanlar bunu gördüğü için Falcao'nun doğru bir karar verdiğini düşünüyor" dedi.
İMZALAR NEDEN GECİKTİ? "Falcao'nun İstanbul'a gitmesini ve Galatasaray'a katılmasını bekliyoruz" diyen Puccetti, görüşmelerin uzamasıyla ilgili, "Büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette ki küçük detaylar da böyle bir durumda önemli olabiliyor."